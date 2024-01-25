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Aydın'da 346 Suç Kaydı Bulunan Azılı Suçlu Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 346 Suç Kaydı Bulunan Azılı Suçlu Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 346 adet suç kaydı bulunan ve 26 ayrı suçtan aranan azılı suçluyu Nazilli polisi 6 aylık takibin ardından yakaladı.

Aydın\'da 346 Suç Kaydı Bulunan Azılı Suçlu Yakalandı
25.01.2024 - 17:19,  Güncelleme: 17:21
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 346 adet suç kaydı bulunan ve 26 ayrı suçtan aranan azılı suçluyu Nazilli polisi 6 aylık takibin ardından yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri azılı bir suçluyu takibe aldı. Yaklaşık 6 aylık bir zaman sarfında Asayiş Büro Amirliği ekiplerince takibi yapılan, Yeşil Mahalle'de başlayan ve Karaçay Mahallesi'nde son bulan operasyon sonucunda, 346 adet suç kaydı bulunan, 26 ayrı suçtan aranması olan ve 30 yıl hapis cezası bulunan A.C. isimli şahıs yakalandı. A.C. emniyetteki işlemlerinin ardından Nazilli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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