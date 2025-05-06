Aydın\'da Acil Durum Eğitimi

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) eğitmenleri tarafından, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi personeline yönelik olarak 'Acil Durum Ekipler Eğitimi' kapsamında uygulamalı bir eğitim verildi.

Ana konusu acil durumlarda yaralı taşıma usulleri olan ve afet, yangın ya da benzeri acil durum senaryolarında sağlık personelinin doğru ve etkili şekilde müdahalede bulunabilmesi için gerçekleştirilen eğitimde, teorik bilgiler uygulamalarla pekiştirildi. AFAD eğitmenleri, yaralı kişilerin güvenli şekilde taşınması, temel ilk müdahale pozisyonları ve ekip koordinasyonu konularında önemli bilgiler paylaşırken, hastane personeli de sahada karşılaşılabilecek durumlara karşı bilinçlendirildi. Eğitimin, afet bilincinin artırılması ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulayan yetkililer, bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti. - AYDIN