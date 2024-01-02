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Aydın'da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın'da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında, ilgili başkan ve başkan yardımcıları, il ambulans servisi başhekimi ile il genelinde acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin başhekimlerinin katılımı ile Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2023 yılı il içi ve il dışı nakil istatistikleri değerlendirildi ve acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve ulaşılabilir şekilde sürdürülebilmesine yönelik alınacak önlemler ve yapılacak işlemler konuşuldu.

Aydın\'da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
02.01.2024 - 09:24,
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Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında, ilgili başkan ve başkan yardımcıları, il ambulans servisi başhekimi ile il genelinde acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin başhekimlerinin katılımı ile Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı gerçekleştirildi.

2023 yılı il içi ve il dışı nakil istatistiklerinin değerlendirildiği toplantıda; acil servis başvuru oranları, acil serviste hekim başına düşen muayene sayıları, acil servis ortalama bekleme süreleri, sevk değerlendirme ve denetleme komisyonu ile ASKOM toplantı süreçleri, hastane ambulanslarının aktif olarak kullanımı ve nöbet listeleri ve e-reçete oranları değerlendirildi. Ayrıca acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve ulaşılabilir şekilde sürdürülebilmesine yönelik alınacak önlemler ve yapılacak işlemler ve halihazırda devam eden uygulamaların iyileştirilmesi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığı ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından konuyla ilgili sunum yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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