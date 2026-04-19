Aydın\'da AFAD Gönüllüleri Sertifikalarını Aldı

Aydın'da AFAD Destek Gönüllü Eğitimlerini başarıyla tamamlayan gönüllülere sertifikaları ve kimlik belgeleri düzenlenen törenle teslim edildi.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin ardından gönüllüler için düzenlenen programda, belge ve kimlikler Vali Yardımcısı Çetin Kılınç ile İl Müdürü Yalçın Mumcu tarafından verildi. Afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında önemli bir görev üstlenecek olan gönüllülerin, aldıkları eğitimlerle sahada aktif rol alabilecek donanıma ulaştığı belirtildi. Programda, gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekilirken, afetlere karşı toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinde AFAD gönüllülerinin kritik rol üstlendiği vurgulandı. - AYDIN