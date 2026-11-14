Aydın'da AFAD koordinesindeki eğitimde arama kurtarma ekiplerine navigasyon öğretildi - Son Dakika
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Aydın'da AFAD koordinesindeki eğitimde arama kurtarma ekiplerine navigasyon öğretildi

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Aydın\'da AFAD koordinesindeki eğitimde arama kurtarma ekiplerine navigasyon öğretildi
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Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde arama kurtarma ekiplerine yönelik eğitim düzenlendi. Programda EFAK, Umut, ASAK, İMDAT ve ADÜ ekiplerine haberleşme, navigasyon ve kampçılık becerileri kazandırılması, afetlerde müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitimlerde EFAK, Umut, ASAK, İMDAT ve ADÜ Arama Kurtarma ekipleri bir araya gelerek haberleşme, navigasyon ve kampçılık alanlarında eğitim aldı.

Aydın'da muhtemel afet ve acil durumlarda görev alacak arama kurtarma ekiplerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla eğitim çalışması gerçekleştirildi. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitimlere EFAK, Umut, ASAK, İMDAT ve ADÜ Arama Kurtarma ekipleri katıldı. Eğitim programı kapsamında katılımcılara haberleşme, navigasyon ve kampçılık konularında eğitim verildi. Afet ve acil durumlarda koordinasyonun sağlanması, doğru yön bulma ve sahada ihtiyaç duyulan kampçılık becerilerinin geliştirilmesini kapsayan eğitimlerle ekiplerin müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, farklı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerle afetlere hazırlık çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İHA
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