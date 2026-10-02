Aydın\'da AFAD, yurtlardaki üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi

Öğrencilerde afet bilinci oluşturmak amacıyla açılan stantlar ile yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde afet farkındalık eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede öğrencilerde afet bilincinin oluşturulması amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi. Depremin neden olduğu sorunlar, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ve toplanma alanları, afete karşı hazırlıklı olmak gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü GSB Aydın Yurtları'ndan yapılan açıklamada "AFAD ekipleri, yurtlarımızda açtıkları stantlarda öğrencilerimize afet ve acil durumlar hakkında bilgi vererek bilgilendirici broşürler dağıttı" ifadeleri yer aldı.