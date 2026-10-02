Aydın'da AFAD, yurtlardaki üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da AFAD, yurtlardaki üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın\'da AFAD, yurtlardaki üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da AFAD koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler, toplanma alanları anlatıldı; AFAD stantlarda broşür dağıttı.

Öğrencilerde afet bilinci oluşturmak amacıyla açılan stantlar ile yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde afet farkındalık eğitimleri verilmeye devam ediliyor. Bu çerçevede öğrencilerde afet bilincinin oluşturulması amacıyla Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi. Depremin neden olduğu sorunlar, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenler ve toplanma alanları, afete karşı hazırlıklı olmak gibi konularda bilgilendirmeler yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü GSB Aydın Yurtları'ndan yapılan açıklamada "AFAD ekipleri, yurtlarımızda açtıkları stantlarda öğrencilerimize afet ve acil durumlar hakkında bilgi vererek bilgilendirici broşürler dağıttı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
Acil DurumGençlikDepremGüncelEğitimYerelAydınSporAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız
Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta“nın setini bastı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta"nın setini bastı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Mekke’de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram’da canlı bomba alarmı Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı
Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı
Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi 3’üncü kattan düşerek öldü Sevgilisinin eski eşi eve gelince panikledi! 3'üncü kattan düşerek öldü
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:52
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 09:35:12. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın'da AFAD, yurtlardaki üniversite öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei