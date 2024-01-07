Aydın\'da afet sonrası yıkılan imam lojmanı yeniden yapılıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 ay önce yaşanan afette yıkılan Gözpınar Mahallesi imam lojmanının yeniden yapımı için devreye giren Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Gurbet Çamoğlu çalışma başlattı.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan fırtına ve yoğun yağışın ardından Gözpınar Mahallesi'ndeki imam lojmanı yıkıldı. Bunun üzerine evsiz kalan imamı ailesi ile birlikte mahalle sakinleri misafir etmeye başladı. İmamın yaşadığı zor durum dolayısıyla mahalle sakinleri ve mahalle muhtarı Ünal Günay harekete geçerek, soruna çözüm aradı. Muhtar Günay'ın arayışına ise Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı ve Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu yetişti. Muhtarın yakınlarının evine yerleşen imamın, yaşadığı zorunlu misafirliği sona erdirmek için devreye giren Başkan Çamoğlu, çalışmaya başladı. Hayırsever iş insanlarının desteğiyle elde ettiği 24 metreküp beton ve 3 bin 500 tuğlayı, Gözpınar Mahallesi'ne getiren Muhtar Çamoğlu ile birlikte mahalle sakinleri bir araya gelerek lojmanın tadilatına başladı. Gözpınar Mahallesi sakinleri Çamoğlu'na teşekkür ederken, çalışmalar tamamlandığında imamın zorunlu misafirliği de sona erecek.

İmamın durumunu öğrenince harekete geçtiğini ifade eden Muhtar Gurbet Çamoğlu, "Maalesef 2 ay önce yaşanan afette Gözpınar imamın lojmanı yıkıldı. Mahalle muhtarımız ve mahalleliler ellerinden gelen desteği sağlayarak, imamı bir eve yerleştirmişler. Lojmanın tadilatı için Mahalle Muhtarı Ünal Bey'in arayışa girdiğini öğrendim. Konuyu öğrenince harekete geçtim ve hayırsever iş insanlarımızla görüştüm. Onların da desteğiyle 24 metreküp beton ve 3 bin 500 adet tuğlayı getirdik ve tadilata başladık. Kendi imkanlarımızla imamımızın bu sıkıntısını giderdik" dedi. - AYDIN