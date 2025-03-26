Aydın'da Arefe Günü Okul Bahçeleri Otopark Olacak - Son Dakika
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Aydın'da Arefe Günü Okul Bahçeleri Otopark Olacak

Aydın\'da Arefe Günü Okul Bahçeleri Otopark Olacak

Karacasu ilçesinde bayram öncesi trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla, arefe günü okul bahçeleri otopark olarak hizmet verecek.

26.03.2025 10:22  Güncelleme: 10:23
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde arefe günü oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla ilçedeki okul bahçeleri otopark olarak hizmet verecek.

Karacasu'da yoğun bayram trafiği ve park sorunu göz önünde bulundurularak alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi. İlçede bayram alışverişi sebebiyle arefe günü oluşabilecek trafik sıkışıklığını önlemek ve vatandaşların rahat bir şekilde araç park edebilmelerini sağlamak amacıyla okul bahçeleri, otopark olarak kullanılmak üzere açılacak. Okul bahçelerinin otopark olarak kullanılmasıyla birlikte, ilçede yaşayan ve ziyaretçi olan herkesin daha konforlu bir bayram geçirmesinin hedeflendiği belirtilerek, bu uygulamanın sadece arefe günü geçerli olacağı bildirildi. Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi'nden yapılan duyuruda "29 Mart Cumartesi (Arefe günü) ilçemizde yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla okul bahçeleri halkımızın kullanımına otopark olarak açılmıştır" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Arefe Günü Okul Bahçeleri Otopark Olacak - Son Dakika

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