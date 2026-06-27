Aydın'da Aşure Programı Birlik Mesajı Verdi - Son Dakika
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Aydın'da Aşure Programı Birlik Mesajı Verdi

Aydın\'da Aşure Programı Birlik Mesajı Verdi
27.06.2026 19:19
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Kaymakam Sultan Doğru, aşurenin paylaşma ve dayanışma simgesi olduğunu vurguladı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen aşure programına katılan Kaymakam Sultan Doğru, aşurenin paylaşma, dayanışma ve kardeşlik kültürünün en anlamlı simgelerinden biri olduğunu belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Şeyh Mehmet Camii'nde geleneksel olarak gerçekleştirilen aşure programına katıldı. Şeyh Mehmet Camii İmamı Gazanfer Hoca ile Yedieylül Mahallesi sakinlerinin katkılarıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Doğru, aşure ikramında bulunarak vatandaşlarla sohbet etti. Programda konuşan Kaymakam Sultan Doğru, aşurenin paylaşma, dayanışma ve kardeşlik kültürünün en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Bu tür etkinliklerin toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirten Doğru, programa katkı sunan cami görevlilerine ve mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, yapılan aşure ikramının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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