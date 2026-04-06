AYBAN projesinde çalışmalar devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Mustafa Savaş ve Ömer Özmen ile AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Eser ziyarette bulundu. Ziyarette, kent genelinde devam eden ve hayata geçirilecek olan proje, yatırım ve çalışmalar görüşüldü.

Ziyaretin ana başlığı ise AYBAN raylı sistem projesi oldu. Çalışmaların hızla sürdüğü proje kapsamında İncirliova ilçesi ile Aydın Organize Sanayi Bölgesi arasında banliyö hattı hayata geçirilecek.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından AYBAN, vatandaşların hizmetine sunulacak. - AYDIN