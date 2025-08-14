Aydın\'da Ayçiçeği Tarımında Zararlılara Karşı Taramalar

Aydın'da geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle ikinci ürün olarak ekimi yapılan ayçiçeğinde, ekili alanlar çayır tırtılı başta olmak üzere zararlılara karşı taranıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Aydın'da kuraklık sebebiyle üreticiler farklı ürün çeşitlerine yönlendirilirken, ikinci ürün olarak ekilen ayçiçeğinde başarıya ulaşılmıştı. Çok az su isteyen ürünlerden olan ayçiçeği, adeta Aydın'da ikinci ürün olmaya aday gösterilirken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) proje çerçevesinde de ayçiçeği tohumu dağıtımı sürüyor. Bu kapsamda ayçiçeği ekili alanlarda da çayır tırtılı başta olmak üzere zararlılara karşı taramalar gerçekleştiriliyor. Söke ilçesinde de de sahaya inen ilçe tarım ekipleri, ayçiçeği tarlalarında kontroller gerçekleştirdi. Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "İkinci ürün yağlık ayçiçeği ekili alanlarda teknik personelimizce incelemelerde bulunuldu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN