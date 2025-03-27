Aydın\'da Bayram Güvenliği için 7.371 Görevli

Aydın'da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için geniş çaplı önlemler alırken, il genelinde toplamda 7 bin 371 görevli personel sahada aktif olarak görev yapacak.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı boyunca; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ADM Elektrik ekiplerinden oluşan toplamda 7 bin 371 görevli personel, 694 araçla sahada olacak. Bayram boyunca güvenliği sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü 361 araç ve 2 bin 455 personel ile görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığı ise 168 araç ve 744 personel ile vatandaşların güvenliğini sağlayacak. Acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü 92 araç ve 3 bin 863 personel ile hazır bulunacak. Ayrıca, Ramazan Bayramı'nın en önemli unsurlarından biri olan gıda güvenliği için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 28 araç ve 101 personel ile sahada olacak. Bayram boyunca enerji hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına ADM Elektrik de 45 araç ve 208 personel ile görev yapacak.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada bayram süresince tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın bayramının huzur ve güven ortamında geçmesini sağlamak ve günlük yaşamın rutin akışına yönelik tüm ihtiyaçların aksama yaşanmaksızın normal akışında devam edebilmesi için; İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız 26 Mart-6 Nisan tarihleri arasında diğer kurumlarımız Ramazan Bayramı süresince tüm çalışma arkadaşlarımızla hep birlikte sahada olacağız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN