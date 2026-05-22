Aydın Büyükşehir\'den otobüs terminallerinde bayram hazırlığı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Aydın Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde ve ilçe otobüs terminallerinde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminallerinde geniş kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar, bayram tatilini geçirmek üzere turizmin ve tarihin kenti Aydın'a gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu terminallerde mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat boyunca hayata geçiriliyor. Eş zamanlı gerçekleştirilen temizlik çalışmaları ile Aydın'ın terminalleri temizleniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde düzenli olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Aydınımızın dört bir yanında olduğu gibi terminallerimizde de çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bayram tatilini geçirmek üzere kentimize gelecek misafirlerimizi ve hemşehrilerimizi en güzel şekilde karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz bayram boyunca da gece gündüz vatandaşlarımızın yanında olacaklar. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı. - AYDIN