Aydın'da Bayram Pazarı Hareketlendi
Aydın'da Bayram Pazarı Hareketlendi

26.05.2026 12:30
Aydın'da kurulan bayram pazarında 850 gram domatesler ilgi gördü, hareketlilik esnafı sevindirdi.

Aydın'da Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ihtiyaçları için kurulan pazarda hareketlilik yaşandı. Bayram alışverişi için kurulan pazarda ürünler tezgahlarda yerini alırken, özellikle iri boyutuyla dikkat çeken 850 gramlık domates ilgi gördü.

Kurulan pazarda bayram hazırlıkları dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, bayram sofralarını hazırlamak için sebze ve meyve alışverişine yöneldi. Gün boyunca süren hareketlilikte pazarda zaman zaman kalabalık oluştu. Bayram öncesi hazırlıkların etkisiyle yaşanan canlılık hem esnafın hem de üreticinin yüzünü güldürdü.

Pazarda farklı ürünler tezgahlarda yerini alırken, bazı ürünler vatandaşların daha fazla ilgisini çekti. Bu ürünlerin başında ise tanesi yaklaşık 850 gram gelen domatesler geldi. Büyük boyutlarıyla dikkat çeken domatesler, Paşa Yaylası Yukarı Kayacık Mahallesi'nden üretici Kenan Özcan'ın tezgahında öne çıkan ürün oldu. Dev domatesleri gören vatandaşlar hayretlerini gizleyemedi. Domateslerin büyüklüğü ile dikkatlerini çektiğini kaydeden vatandaşlar, "Gerçekten oldukça iri ve dikkat çekici. Pazarda gezince hemen göze çarpıyor" ifadelerini kullandı.

Üretici Kenan Özcan ise ürünlerin doğal yöntemlerle yetiştirildiğini ve bu yıl verimin iyi olduğunu belirterek, özellikle bayram öncesi pazarda hareketliliğin arttığını ifade etti. Özcan, vatandaşların yerli ürünlere ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

