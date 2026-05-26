Başkan Çerçioğlu: "Belediye otobüslerimiz ücretsiz hizmet verecek"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada belediye otobüslerinin bayram boyunca ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti. Bayram süresince uygulanacak ücretsiz ulaşım hizmeti ile vatandaşların eş, dost ve akraba ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirmesi amaçlanırken, özellikle şehir içi ulaşımda oluşabilecek yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor. Başkan Çerçioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sevgili Aydınlılar; Kurban Bayramı'nda belediye otobüslerimiz ücretsiz olarak hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımıza sevdikleriyle birlikte iyi bayramlar dileriz" ifadelerini kullandı. - AYDIN