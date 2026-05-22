Aydın\'da Çocuk Hizmetleri Toplantısı

Aydın'da çocuklara yönelik hizmet sunan kurumların işleyişi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, İl Müdürü İlkay Türkoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıya, İl Müdürlüğüne bağlı kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin yönetici ve kurucu müdürleri katıldı. Programda, sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar, kurum işleyiş süreçleri ile çocukların güvenli ve sağlıklı gelişimini destekleyecek uygulamalar ele alındı. Ayrıca yürütülen hizmetlere ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı kapsamında, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen iki denetim dönemini sorunsuz şekilde tamamlayan kurum temsilcilerine teşekkür belgeleri İl Müdürü İlkay Türkoğlu tarafından takdim edildi. İl Müdürü Türkoğlu, çocukların üstün yararı doğrultusunda özveriyle görev yapan tüm kurum yöneticilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN