Aydın\'da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Başladı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Aydın Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla Efeler ilçesinde kutlamalar başladı. Aydın Valiliği önündeki Atatürk anıtına Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilk tören sona erdi. Kutlamalar, 29 Ekim Salı günü saat 10.00'da Hükümet Konağı'nda tebriklerin kabulü ve 10.30'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek olan kutlama programı ve yerel yönetimlerin çeşitli etkinlikleri ile devam edecek. - AYDIN