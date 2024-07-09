Aydın'da Domates Üretimi Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Aydın'da Domates Üretimi Projesi Başarıyla Tamamlandı

Aydın\'da Domates Üretimi Projesi Başarıyla Tamamlandı

Aydın'da gerçekleştirilen 'Tarlada Domates Yetiştiriciliği Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi' projesi bu yıl da başarıyla tamamlandı. Proje kapsamında bin 470 dönüm domates üretim alanında kontroller gerçekleştirildi ve hasat öncesi numuneler alındı. Alınan numuneler analize gönderilecek ve temiz çıkması durumunda 41 üreticiye EKÜY logosu ve sertifikası verilecek.

09.07.2024 15:05
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Önemli tarım kentlerinden olan Aydın'da gerçekleştirilen "Tarlada Domates Yetiştiriciliği Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi" projesi bu yıl da başarıyla tamamlanırken, domates tarlalarından alınan numuneler analiz edilecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Tarlada Domates Yetiştiriciliği Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi" (EKÜY) projesi bu yıl da başarıyla tamamlandı. Çevrenin ve doğal dengenin korunması, sağlıklı ürün elde edilmesi ve pestisit kullanımının kontrolü amacıyla yürütülen proje çerçevesinde il genelindeki bin 470 dönüm domates üretim alanlarında kontroller gerçekleştirildi. İlçe Tarım Müdürlükleri işbirliği ile gerçekleştirilen kontrollerin ardından hasat öncesi domateslerden numuneler alındı. Alınan numuneler analize gönderilirken, analizlerin temiz çıkmasının ardından 41 üreticiye EKÜY logosu ve sertifikası verilecek.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Tarlada Domates Yetiştiriciliği Entegre Kontrollü Ürün Yönetimi projemiz bu yıl da başarıyla tamamlandı. EKÜY, Bakanlığımızın 'tarladan sofraya güvenilir gıda' misyonu doğrultusunda kontrollü pestisit kullanımı ile kalıntısız yaş sebze ve meyve üretimini hedefleyen entegre ve kontrollü ürün yönetimi, izleme ve eğitimi projesidir. Çevrenin ve doğal dengenin korunması, sağlıklı ürün elde edilmesi ve pestisit kullanımının kontrolü amacıyla üreticilerin kendi tarla, bağ, bahçe ve sera gibi üretim alanlarında entegre mücadele prensipleri doğrultusunda üretim yapmalarını sağlamaktır. İlimizde, açık alanda bin 470 da alanda domates üretimi yapan 41 üreticimizin arazilerinde üretim sezonu boyunca İlçe Tarım Müdürlüğü ile birlikte arazi çalışmaları yapıldı. Domates Güvesi tuzakları asıldı. Hastalık ve zararlı takiplerinde karşılaşılan sorunlar için bitki koruma ürünleri tavsiyelerinde bulunuldu, gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Üretim sezonu hasat başlangıcında analizleri yapılmak üzere alınan domates numuneleri, Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. Analiz sonuçları temiz çıkan üreticilerimize EKÜY Logo ve sertifikaları teslim edilecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Tarım, Çevre, Yerel, Son Dakika

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