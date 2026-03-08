Sevilen sanatçı Duru Didim\'de vatandaşlar ile buluşturdu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği etkinlikle vatandaşları sanatçı Nükhet Duru ile bir araya getirdi.

Sevilen sanatçı Nükhet Duru, Didim Atatürk Kültür Merkezi'nde Aydınlılarla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Duru, sevilen eserleri seslendirirken vatandaşlar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Aydın'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Nükhet Duru, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınlık yarınlarımızın mimari tüm kadınlarımıza selam olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinlikten memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, kendilerini Nükhet Duru ile buluşturan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN