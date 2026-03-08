Sevilen sanatçı Duru Didim'de vatandaşlar ile buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sevilen sanatçı Duru Didim'de vatandaşlar ile buluşturdu

Sevilen sanatçı Duru Didim\'de vatandaşlar ile buluşturdu
08.03.2026 23:28  Güncelleme: 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği etkinlikte sanatçı Nükhet Duru'yu Aydınlılarla buluşturdu. Etkinlikte vatandaşlar, Duru'nun şarkılarına eşlik ederek renkli bir gün yaşadı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği etkinlikle vatandaşları sanatçı Nükhet Duru ile bir araya getirdi.

Sevilen sanatçı Nükhet Duru, Didim Atatürk Kültür Merkezi'nde Aydınlılarla buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Duru, sevilen eserleri seslendirirken vatandaşlar da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Aydın'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Nükhet Duru, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınlık yarınlarımızın mimari tüm kadınlarımıza selam olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Etkinlikten memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, kendilerini Nükhet Duru ile buluşturan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel Haberler, Nükhet Duru, Etkinlikler, Kültür, 8 Mart, Didim, Yerel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sevilen sanatçı Duru Didim'de vatandaşlar ile buluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

23:03
Daha önce hiç böyle görmediniz Sadettin Saran’dan hakem tepkisi
Daha önce hiç böyle görmediniz! Sadettin Saran'dan hakem tepkisi
22:47
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
22:05
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 23:52:53. #7.12#
SON DAKİKA: Sevilen sanatçı Duru Didim'de vatandaşlar ile buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.