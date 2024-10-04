Aydın\'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde yürüyüş severleri Aydın'ın antik kentlerinden Mastaura Antik Kenti'nde buluşturdu.

Kente kazandırdığı projeler ve hizmetler ile Aydın'ı tüm dünyadan turistlerin uğrak noktası haline getiren Başkan Çerçioğlu, Dünya Yürüyüş Günü'nde yürüyüş severleri unutmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, Nazilli ilçesi Eğriboyun Mezarlığı'ndan başlayarak Mastaura Antik Kenti'nde son buldu. Yürüyüş severlere rota boyunca Aydın'ın eşsiz doğa manzarası eşlik etti. Yürüyüşe katılanlar, Roma'da bulunan Kolezyum'a benzerliğiyle dikkat çeken amfi tiyatronun da yer aldığı Mastaura Antik Kenti'nin tarihi hakkında Büyükşehir Belediyesi personellerinden bilgi edindi.

Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliğe katılan yürüyüş severler, doğaya ve kent tarihine katkılarından dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN