Aydın'da düşen yangın söndürme uçağında 3 personel bulunuyor ve sağlık durumları iyi

Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Aydın'da düşen yangın söndürme uçağının 3 personelin olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün saat 16.27'de Türk Hava Kurumu'na ait TC-TVK kuyruk numaralı yangın söndürme uçağından Kurtarma Koordinasyon Merkezimizce, uydu sistemimizden tehlike sinyali alınmıştır. Yapılan araştırmada uçağın Aydın'da orman yangınına müdahale sırasında Bafa Gölü'ne düştüğü anlaşılmıştır. Acil bir şekilde SAR operasyonu başlatılarak, İzmir ve Dalaman'dan Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan hava unsurları bölgeye sevk edilmiştir. Uçağın göle burun üstü sert iniş yaptığı, uçakta 3 personelin olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Hava Kuvvetleri'ne ait keşif uçağı göl üzerinde faaliyetlerine devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA