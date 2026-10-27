Aydın'da Emniyet ve Şoförler Odası servis şoförlerine trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Aydın'da Emniyet ve Şoförler Odası servis şoförlerine trafik eğitimi verdi

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Aydın\'da Emniyet ve Şoförler Odası servis şoförlerine trafik eğitimi verdi
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Aydın'da okulların açılmasıyla artan trafik yoğunluğu nedeniyle servis şoförleri ve rehber personellere trafik eğitimi verildi. Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Aydın Şoförler Odası işbirliğindeki eğitimde kurallar aktarıldı, şoförlerin talepleri dinlendi.

Okulların açılmasıyla birlikte Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Aydın Şoförler Odası işbirliği ile servis şoförleri ve rehber personellere trafik eğitimi verildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğunda artış yaşandı. Bu çerçevede harekete geçen Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle her gün onlarca çocuk taşıyan servis şoförleri ile bir araya geldi. Okullar başta olmak üzere eğitim faaliyetlerine aralıksız devam eden Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro personelleri, servis şoförleri ve rehber personellere yönelik eğitim verdi. Aydın Şoförler Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimde okul servisi şoförleri ve rehber personellerin dikkat etmesi gereken konular, trafik kuralları ve yönetmeliğine dair bilgiler aktarıldı.

"Herkesin trafik kurallarına uyması lazım"

Trafik kurallarının hayatın olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç; "Özellikle bütün vatandaşların trafik kurallarına uyduğu gibi biz ticari araç sürücülerinin de ekmek paramızı da oradan kazandığımız için trafik kurallarına devamlı uymak zorundayız. 'Tekrarlanmayan bilgi unutulmaya mahkumdur' diye bir söz var. Bizler de Emniyet Müdürlüğümüz ile beraber her yıl okullar açılırken, okul açıldıktan sonra sezon başlarken bu bilgilerimizi yeniliyoruz. Yeni bilgilerle de üzerine eklemek suretiyle herkesin bilgilenmesini, kendi eğitimini yükseltmesini, sürüş kurallarını tekrardan hatırlatmak yoluyla bir toplantı yapıyoruz. En değerli varlıklarımız biliyorsunuz çocuklarımız, öğrencilerimiz. Trafikte kalabalıklaşıyor artık. Yani herkesin trafik kurallarına uyması lazım. O yüzden Emniyet Müdürlüğümüzün eğitim birimi var. Bugün burada anlatacakları konuları can kulağıyla dinleyeceğiz" dedi.

Eğitimin ardından soru cevap kısmına geçilirken her gün trafikte direksiyon sallayan şoförlerin talep ve sıkıntıları da görüşüldü.

Kaynak: İHA
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