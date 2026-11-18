Aydın'da Türkiye'nin enginar ihtiyacının yüzde 42'sini karşılayan üreticiler, yeni sezonun ilk hasadına başladı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren üreticiler yoğun mesai harcarken Gölhisar Mahallesi'nden Gülten Savran enginarın yaprağından sapına kadar her bölümünü değerlendirdiklerini belirterek, "Mahallemizde bildiğimiz kadarıyla bir tane bile diyaliz hastası yok. Bunu enginar tüketimine bağlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin enginar üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Aydın'da yeni sezonun ilk hasadı başladı. Türkiye'nin enginar ihtiyacının yüzde 42'sini karşılayan kentte, özellikle Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi başta olmak üzere enginar yetiştirilen bölgelerde hasat hareketliliği yaşanıyor. Yaz aylarında toprakla buluşturulan enginar fideleri, aylar süren bakımın ardından hasat edilmeye başlandı. Tarlada tanesi 50 TL'den alıcı bulan ve yeşil elmas olarak da adlandırılan enginar, hem üreticisinin önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

"Enginara bebek gibi bakıyoruz"

Gölhisar Mahallesi'nde üreticiler, sezonun ilk ürünlerini toplamak için sabahın erken saatlerinde tarlaların yolunu tutarken, dikiminden hasadına kadar büyük emek isteyen enginarda üreticiler, ürünlerin tazeliğini korumak ve hasadı zamanında tamamlamak için gün doğmadan mesaiye başlıyor. Sabah saat 06.00 sıralarında tarlaya gelen üreticiler, öğle saatlerine kadar hasat çalışmalarını sürdürüyor. Sezonun ilk hasadını gerçekleştiren üreticilerden Gülten Savran enginarın yetiştirilmesinin büyük emek istediğini belirterek, "Biz enginarı 18 Temmuz'da dikmeye başladık. O zamandan beri bebek gibi, çocuğumuz gibi bakıyoruz. Sürekli tarladayız, bakımını yapıyoruz. Bugün de ilk hasadımıza başlamış olduk. Hasat döneminde sabah saat 06.00'da tarlaya geliyoruz, genellikle saat 13.00'e kadar çalışmalarımızı tamamlıyoruz" dedi.

"Kızartmasından tatlısına bir çok çeşidi yapılıyor"

Enginarın mutfakta çok farklı şekillerde değerlendirilebildiğini anlatan Aydın, kendi yörelerinde bilinen ancak başka bölgelerde pek rastlanmayan enginar filizi yemeğine de dikkat çekti. Enginarın yalnızca çanak kısmının değil, yapraklarının, sapının ve gövdesinin de değerlendirildiğini belirten Savran, "Enginarın yemek çeşitleri çok fazla. Dolması, turşusu, hatta tatlısı bile yapılıyor. Biz burada enginarın filizinden de yemek yapıyoruz. Filizlerini küçük küçük doğruyoruz, ardından soğan, dereotu ve etle birlikte pişiriyoruz. Bu, özellikle bizim yöremize özgü bir yemek. Başka yerlerde pek bilinmiyor. Enginarın her bölümünü değerlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Haftada 2-3 kez enginar tüketiyoruz"

Enginarın sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğünü ifade eden Savran, kendi mahallelerindeki tüketim alışkanlıklarından örnek vererek, "Enginarın faydaları saymakla bitmez. Karaciğer dostu olduğunu, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olduğunu biliyoruz. Biz kendi evimizde haftada 2-3 kez mutlaka enginar pişiririz. Yaprağından sapına kadar her parçasının değerlendirilebileceği bir ürün. Yapraklarını bile pazara götürüyoruz. Vatandaşlar alıp kaynatarak suyunu içiyor" ifadelerini kullandı.

"Mahallemizde enginar sayesinde diyaliz hastamız yok"

Mahallelerinde diyaliz hastası bulunmadığını söyleyen Savran bunu enginar tüketimine bağladığını dile getirerek, "Bizim mahallemizde bildiğimiz kadarıyla diyaliz hastası yok. Bunun enginar tüketimiyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Elbette bunun araştırılması gerekir. Enginarın karaciğer ve böbrek sağlığı açısından faydalı olduğu söyleniyor. Yaprağından gövdesine kadar her tarafı değerlendiriliyor. Biz de bu nedenle herkese enginar tüketmesini tavsiye ediyoruz" dedi.