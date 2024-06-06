Aydın'da Fatih Ortaokulu Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika
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Aydın'da Fatih Ortaokulu Yıl Sonu Sergisi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, öğrenciler ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Sergi, öğrencilerin ders materyalleri ve Bozdoğan Kültürüne ait eserlerin sergilenmesiyle gerçekleşti.

06.06.2024 09:52
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu tarafından yıl sonu sergisi gerçekleştirildi.

Fatih Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin eğitim-öğretim dönemi boyunca hazırladıkları ders materyalleri ve Bozdoğan Kültürüne ait çeşitli eserlerden oluşan yıl sonu sergisi yoğun ilgi gördü. Katılımcılar eserleri ilgiyle incelerken Bozdoğan Kaymakamı İbrahim Gökçe, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu tür projeler geliştirerek kendilerini ifade etmelerini ve eserlerini sergilemeleri bizi gururlandırıyor" dedi. Sergiye Kaymakam İbrahim Gökçe, Belediye Başkanı Vekili Mustafa Saatçı, ilçe protokol üyeleri, öğrenci velileri, eğitmenler ve katılımcılar katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Fatih Ortaokulu Yıl Sonu Sergisi - Son Dakika

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