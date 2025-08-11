Aydın\'da Fiyat Etiketi Denetimleri Sürüyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde belediye zabıta müdürlüğü ekipleri pazar yerlerinde fiyat etiketi denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Tüketici haklarını korumak, şeffaflığı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda, pazar tezgahlarında ürünlerin görülebilir şekilde fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı tek tek kontrol ediliyor. Denetimlerde, ürünlerinde fiyat etiketi bulundurmayan esnafa yasal işlem uygulanıyor. Zabıta ekipleri fiyat etiketi uygulamasının yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda tüketicinin güvenli alışveriş yapabilmesi için temel bir gereklilik olduğunu vurgularken, vatandaşlardan da gördükleri olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi. - AYDIN