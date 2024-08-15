Aydın'da geçici domates hasat töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da geçici domates hasat töreni gerçekleştirildi

Aydın\'da geçici domates hasat töreni gerçekleştirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği geçici domates projesi kapsamında yapılan hasat töreni gerçekleştirildi. Proje ile toplam 275 dekar alanda domates üretimi gerçekleştirildi.

15.08.2024 10:10
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bakanlık destekli dağıtılan geççi domates türü için hasat etkinliği gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında Kuyucak, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde 900 rakım ve üzeri mahallelerde geççi domates üretiminin yaygınlaştırılması projesi ile geçtiğimiz Mayıs ayında 736 çiftçiye yüzde 75 bakanlık katkısı ile dağıtımı gerçekleştirilen 275 bin adet domates fidesi için hasat töreni gerçekleştirildi. Proje ile dekara bin fide dikimi yapılmak suretiyle toplam 275 dekar alanda domates üretimi gerçekleştirildi. Proje ile pazardaki arz boşluğunun doldurulması, mahallelerdeki çiftçilerin tarımsal üretimlerine katkı ve çeşitlilik sağlayarak gelirlerinin arttırılması, refah seviyelerinin yükseltilerek kırsaldan kente göçün önlenmesi hedeflenirken, Nazilli Ketenova Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte domateslerin ilk hasadı yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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