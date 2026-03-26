Aydın\'da sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar masaya yatırıldı

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın başkanlığında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde 'İl Hayvanları Koruma Kurulu' toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 5199 sayılı 'Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği' kapsamında sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı. Kurul üyeleri, alınacak tedbirler ve öneriler üzerine değerlendirmelerde bulunarak, kent genelinde hayvan haklarının korunması ve sorumluluk bilincinin artırılması amacıyla atılacak adımları belirledi. Toplantıya belediye yetkilileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ilgili kamu kurumlarının yetkilileri katıldı. - AYDIN