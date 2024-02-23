Aydın\'da hayvancılık eğitimleri devam ediyor

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Aydın'ın Efeler ilçesinde hayvancılık ile uğraşan üreticilere hayvan bakım, besleme ve hastalıkları konularında eğitim verildi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen gece eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kızılcaköy Mahallesi'ne giden ekipler, hayvan üreticilerine hayvan bakım, besleme ve hastalıkları konularında eğitim verdi. Verilen eğitimler sonunda ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen tarımsal desteklemeler ile ilgili sorulan soruları da yanıtladı.

Gerçekleştirilen eğitimlere Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ile üreticiler katıldı. - AYDIN