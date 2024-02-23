Aydın'da hayvancılık eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da hayvancılık eğitimleri devam ediyor

Aydın\'da hayvancılık eğitimleri devam ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen gece eğitimleriyle hayvancılıkla uğraşan üreticilere hayvan bakımı, besleme ve hastalıklar konusunda eğitim verildi. Eğitimlerde ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklemeler hakkında da bilgi verildi.

23.02.2024 09:18  Güncelleme: 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde hayvancılık ile uğraşan üreticilere hayvan bakım, besleme ve hastalıkları konularında eğitim verildi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen gece eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kızılcaköy Mahallesi'ne giden ekipler, hayvan üreticilerine hayvan bakım, besleme ve hastalıkları konularında eğitim verdi. Verilen eğitimler sonunda ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen tarımsal desteklemeler ile ilgili sorulan soruları da yanıtladı.

Gerçekleştirilen eğitimlere Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ile üreticiler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Efeler, Aydın, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da hayvancılık eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:36:43. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da hayvancılık eğitimleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement