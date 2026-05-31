Aydın'da Hijyenik Kurban Kesimi

31.05.2026 12:06
Aydın'da Kurban Bayramı'nda veteriner hekimler, hijyeni ve gıda güvenliğini artırarak kesim yaptı.

Aydın'da Kurban Bayramı süresince ilk kez uygulanan "yetkili ve sözleşmeli veteriner hekim sistemi" ile özel kesim alanlarında hijyen ve gıda güvenliği artırılırken, binlerce kurbanlık hayvan veteriner hekim kontrolünden geçirilerek sağlıklı şekilde kesildi.

Aydın'da Kurban Bayramı süresince kesim alanlarında gıda güvenliği ve hijyen standartlarını artırmak amacıyla başlatılan "yetkili ve sözleşmeli veteriner hekim uygulaması" ilk kez hayata geçirildi. Aydın Veteriner Hekimleri Odası koordinasyonunda yürütülen uygulama kapsamında, odaya başvuruda bulunan özel geçici kurban kesim yerlerine, hijyen ve halk sağlığı kriterlerini karşılamaları şartıyla oda üyesi veteriner hekimler görevlendirildi. Uygulamayla birlikte kesim öncesi sağlık kontrolleri, kesim süreci hijyen denetimleri ile kesim sonrası karkas ve et muayeneleri gerçekleştirildi.

Uygulamanın başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Aydın Veteriner Hekimleri Odası'ndan yapılan açıklamada "Kurban Bayramımızda halk sağlığımız için sahadaydık. Özel geçici kurban kesim yerlerinde gıda güvenliği ve hijyen standartlarını üst seviyelere taşımak adına, Aydın Veteriner Hekimleri Odası tarafından yetkilendirilen ve görevlendirilen veteriner hekimlerden oluşan 'Yetkili ve Sözleşmeli Veteriner Hekim Sistemi' ilimizde ilk kez hayata geçirilmiş ve başarıyla uygulanmıştır. Odamızın koordinasyonuyla hayata geçirilen bu sistemle, odamıza başvuruda bulunan tüm özel geçici kurban kesim yerlerinde oda üyesi veteriner hekimlerimizin yetkilendirilmesi odamızca yapıldı. Odamız, 'Kontrollü, Sağlıklı ve Güvenli Kurban' hizmeti sunmak isteyen özel kesim yerlerine, hijyen standartlarımızı ve halk sağlığı önceliklerimizi kabul etmeleri şartıyla veteriner hekim yetkilendirmiştir. Bu uygulama ile halkımızın sağlıklı kurban etine ulaşması ve herhangi bir şüpheli durumda veteriner hekime daha hızlı, kolay ve güvenilir şekilde ulaşabilmesi hedeflenmiştir. Kurban Bayramı, halk sağlığı ve gıda güvenliği açısından en kritik dönemlerden biridir. Zoonozlar ile mücadelede önemli bir nokta ve gıda güvenliği zincirinin en önemli halkası olan kesim aşamasını daha güvenli ve sağlıklı hale getirmeyi amaçladık. Odamızca yetkilendirilen veteriner hekimlerimiz, özel kesim yerlerinde, kesim öncesi sağlık kontrolleri, hijyen denetimleri ve kesim sonrası karkas, et muayenelerini titizlikle yürütmüştür. Bu kontroller ile, ilimizde özel geçici kurban kesim yerlerinde veteriner hekimlerimizin muayene ederek uygun bulduğu binlerce kurbanlık hayvan sağlıklı şekilde kesilmiş, kesim öncesi ve sonrası karkas ve et muayeneleri titizlikle gerçekleştirilmiştir. İlimizde hayata geçirilen bu uygulamanın önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşmasını halk sağlığımız adına temenni ediyoruz. 'Hayvan Sağlığı, Halk Sağlığıdır' düsturuyla yürüdüğümüz bu yolda, tüm meslektaşlarımızın özverili çalışmaları için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt
Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
