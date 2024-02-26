Aydın'da 2023 yılı verilerine göre ilk evlenme yaşı yükselmeye başlarken, ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,4, kadınlarda ise 25,5 oldu. c
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 1 milyon 161 bin 702 olan Aydın nüfusunda ilk evlenme yaşı önceki yıllara göre yükseldi. Toplam nüfusun 576 bin 262'sini erkekler, 585 bin 440'ını kadınların oluşturduğu Aydın'da 2023 yılı ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,4, kadınlarda ise 25,5 oldu. Aydın'da geçen yıl 3 bin 109 çift boşanırken, 7 bin 823 çift hayatlarını birleştirdi. Önceki yıla oranla 2023'de evlenme sayısı artarken, boşanma sayısının azaldığı görüldü.
"Evliliği bir yıldan az süren 72 çift boşandı"
Boşanma istatistiklerine göre 2023 yılında Türkiye genelinde 171 bin 881, Aydın'da ise 3 bin 109 çift boşandı. 2022 yılına oranla 2023 yılında boşanma oranı ise yüzde 1,70 azaldı. En çok boşanma 16 yıl ve üzeri süren evliliklerde meydana geldi. Aydın'da evliliği 16 yıl ve üzeri süren 915 çift, evliliği bir yıldan az süren 72 kişi çift boşandı. 2023'te Aydın'ın kaba boşanma hızı ise binde 2,69 oldu.
"Akraba evliliği azaldı"
Evlenme istatistiklerine göre ise 2023 yılında Türkiye genelinde 565 bin 435, Aydın'da ise 7 bin 823 çift evlendi. 2022 yılına oranla 2023 yılında evlenme oranı yüzde 0,33 arttı. Aydın'da 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen evliliklerin 127'si ise akraba evliliği oldu. Evlilik rakamlarına göre yüzde 1,6'sı akraba evliliği olurken, 2022 yılına göre Aydın genelinde akraba evliliklerinde düşüş yaşandı. 2022 yılında 167 olan akraba evliliği sayısı 2023'te 127'ye düştü. 2023'te Aydın'ın kaba evlenme hızı ise binde 6,77 oldu. Ayrıca Aydın'ın ortalama ilk evlenme yaşı da kadınlarda 25,5 erkeklerde ise 28,4 oldu. - AYDIN
Son Dakika › Yerel › Aydın'da İlk Evlenme Yaşı Yükseliyor - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılışında protokol krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi kesmek için makas beklediği dakikalarda Binali Yıldırım'ın ön sıralardaki yerini vermek istemediği Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un sinirlendiği ve ikili arasında hafif itişmelerin yaşandığı görüldü.
70 yaşına diren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününde evinin önünde bekleyen vatandaşlar sürpriz yaptı. Vatandaşların pastalı sürprizi karşısında aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların kutlamalarını kabul etti. 'İyi ki doğdun Reis, İyi ki doğdun' pankartı dikkat çekti.
Yalan Dünya dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan ve aynı zamanda solisti olduğu Büyük Ev Ablukada ile konserler veren Bartu Küçükçağlayan, bir kez daha sahneye mini etekle çıktı. Küçükçağlayan sahnede mini eteğiyle hem şarkı söyledi hem de dakikalarca dans etti.
Daha önce Arda Güler'le birlikte çektiği "Çay var mı çay?" videosuyla tanınan, Real Madrid taraftarı Rus fenomen Svetlena Alekseeva, Arda Güler'in doğum gününe denk gelen Sevilla maçında tribünde yerini aldı. Ancak 19 yaşındaki Güler, maçta süre alamadı. Güler'in forma giyemediği maç sonrası Alekseeva, Güler'e özel bir paylaşım yaptı. Maçı tribünden izleyen Alekseeva, Arda Güler'in oyuna girememesinden üzüntü duyduğunu belirtti.
8 istasyondan oluşan Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Seyahat süresinin 20 dakika olacağı hat, 15 gün ücretsiz olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
Acun Ilıcalı'nın daveti üzerine Survivor'a konuk olan Ronaldinho, eğlenceli tavırları ve performansıyla adından söz ettirdi. Survivor'a gelmesi Brezilya basınında da gündem olan Ronaldinho'nun Ilıcalı'dan 150 bin dolar aldığı söylendi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. ile muhtar adayı Erdal Dağıstan arasında çıkan tartışma sonucunda Dağıstan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Muhtar Kadir Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdi. Cezasını Antalyaspor maçında çekecek olan Icardi, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?