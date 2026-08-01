Aydın'da İncir Tebliği Eğitimi - Son Dakika
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Aydın'da İncir Tebliği Eğitimi

Aydın\'da İncir Tebliği Eğitimi
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Aydın'da incir kalitesini korumak için tebliğ ve eğitimler üreticilere anlatılıyor.

Aydın'da incir üreticilerine "Aydın İli Mülki Hudutları Dahilinde İncir Kalitesinin ve İlek Arıcığının Korunması ile İncir Yetiştiriciliğinin Sürekliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesine İlişkin Valilik Tebliği" anlatıldı.

Aydın'ın en önemli tarımsal değerlerinden biri olan incirin kalitesini korumak ve güvenilir üretimi sürdürülebilir kılmak amacıyla İncir Tebliği sahada anlatılmaya, üreticilerimiz bilgilendirilmeye devam ediyor.

Aydın Valiliği tarafından yayımlanan "Aydın İli Mülki Hudutları Dahilinde İncir Kalitesinin ve İlek Arıcığının Korunması ile İncir Yetiştiriciliğinin Sürekliliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesine İlişkin Valilik Tebliği", İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından üreticilere sahada anlatılmaya devam ediyor.

İl genelinde gerçekleştirilen eğitimlerde üreticilerle bir araya gelen teknik personelller; tebliğ hükümleri doğrultusunda incirin hasat, kurutma ve depolama süreçlerinde uyulması gereken kurallar hakkında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu.

Eğitimlerde ayrıca, ürün kalitesinin korunması, aflatoksin ve okratoksin oluşumunun önlenmesi, ilek arıcığının korunması ve Aydın incirinin ulusal ve uluslararası pazarlardaki değerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak doğru üretim uygulamaları üreticilere aktarıldı.

Kaynak: İHA

Aydın, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da İncir Tebliği Eğitimi - Son Dakika

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