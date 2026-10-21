Aydın'da incir toplantısı yapıldı, Ulusal İncir Konseyi'nin kurulması gündeme geldi - Son Dakika
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Aydın'da incir toplantısı yapıldı, Ulusal İncir Konseyi'nin kurulması gündeme geldi

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Aydın\'da incir toplantısı yapıldı, Ulusal İncir Konseyi\'nin kurulması gündeme geldi
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen incir toplantısında kalite ve marka değerinin artırılması, ihracatın güçlendirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi ele alındı. Toplantıda Ulusal İncir Konseyinin oluşturulması da gündeme geldi.

Türkiye'nin dünya lideri olduğu incir sektöründe kalite ve marka değerinin artırılması, ihracatın güçlendirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Aydın'da toplantı gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, incir sektörünün mevcut durumu ve geleceğine yönelik konular ele alındı. Üretimden pazarlamaya kadar sektörün farklı aşamalarında ortak çözümler geliştirilmesi ve Ulusal İncir Konseyinin oluşturulması gündeme geldi. Toplantıda, Aydın incirinin kalite ve marka değerinin yükseltilmesi, ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi ve sektörde haksız rekabetin önüne geçilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İncir üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin pazar avantajlarının artırılması da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Aydın'da erkenci üretim imkanı sunan ve pazarda avantaj sağlayan örtü altı incir yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması konusu da değerlendirildi. Sektörün üretimden ihracata kadar daha güçlü bir yapıya kavuşması ve Aydın incirinin uluslararası pazarlardaki konumunun desteklenmesi üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA
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