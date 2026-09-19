Aydın'da işlenmeyen araziler kiralama listesi 18 Eylül 2026'dan 7 gün ilanda kalacak - Son Dakika
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Aydın'da işlenmeyen araziler kiralama listesi 18 Eylül 2026'dan 7 gün ilanda kalacak

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Aydın\'da işlenmeyen araziler kiralama listesi 18 Eylül 2026\'dan 7 gün ilanda kalacak
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Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, işlenmeyen tarım arazileri için kiralama listesini 18 Eylül 2026'dan itibaren 7 gün süreyle ilan edecek. Arazi malikleri itirazlarını, kiralamak isteyenler başvurularını bu sürede İlçe veya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletecek.

Aydın'da işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlarla kiraya verilmesine yönelik hazırlanan liste, 7 gün süreyle ilan edilecek. Arazi malikleri ve diğer ilgililer, listeye ilişkin itirazlarını ilan süresi içerisinde yapabilecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında kiralanması planlanan tarım arazileri için ilan süreci başlatıldı. Bu kapsamda hazırlanan Kiralanacak Tarım Arazileri Listesi, 18 Eylül 2026 tarihinden itibaren 7 gün boyunca hem mahallinde hem de Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün internet sayfasında ilan edilecek.

Listede yer alan arazilerle ilgili itirazı bulunan arazi malikleri ve diğer ilgililer, itirazlarını ilan süresi içerisinde yazılı olarak arazinin bulunduğu yerdeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletebilecek. Öte yandan listede bulunan tarım arazilerini kiralamak isteyenlerin de ilan süresi içerisinde başvuruda bulunması gerekiyor. Kiralama taleplerinin 'Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu' kullanılarak arazinin bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne veya Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılabileceği bildirildi. Yetkililer, arazi sahipleri ile kiralama talebinde bulunacak kişilerin ilan süresini dikkate alarak gerekli başvuru ve itiraz işlemlerini 7 günlük süre içerisinde gerçekleştirmeleri gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da işlenmeyen araziler kiralama listesi 18 Eylül 2026'dan 7 gün ilanda kalacak - Son Dakika
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