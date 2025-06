Aydın\'da Jandarma\'nın 186. yılı törenle kutlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. kuruluş yıl dönümü Aydın'da düzenlenen törenle kutlandı.

Aydın Valiliği önündeki Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okundu. Tören programda, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın kutlama mesajının okunmasının ardından İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Uzun Jandarma Teşkilatı'nın tarihçesini paylaştı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı gerçekleştiren Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Aldemir, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatımızın 186. yılını kutlamanın onurunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Jandarma Teşkilatı'nın tarihi boyunca milletin sevgisini ve güvenini kazandığına dikkat çeken Albay Aldemir, "Bugün mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 186. yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlığındayız. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Kahramanca, canı pahasına her türlü zorluğu en zor arazi kesimlerinde teröristle mücadele harekatı icra eden Jandarma, Emniyet Teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı milletin aldığı destekle fedakarca görev yapmaktadır" dedi.

Albay Aldemir ayrıca, "Bu anlamlı gün vesilesiyle, Jandarma Teşkilatı'nın ulaştığı bugünkü onurlu seviyede emek, gayret ve alın terleri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isterim. Bizlere bırakılan bu güçlü ve değerli mirastan dolayı Jandarma Teşkilatı onları daima minnetle anacaktır. Ayrıca başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temek niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatı'nın fedakar personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" diye konuştu.

Törene Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı mensupları katıldı.