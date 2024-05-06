Aydın'da Jandarma Tanıtım Faaliyetleri Öğrencilerin Yoğun İlgisiyle Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın'da Jandarma Tanıtım Faaliyetleri Öğrencilerin Yoğun İlgisiyle Devam Ediyor

Aydın\'da Jandarma Tanıtım Faaliyetleri Öğrencilerin Yoğun İlgisiyle Devam Ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, 185'inci Kuruluş Yıldönümü ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının (JSGA) tanıtım etkinlikleri kapsamında öğrencilere yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Aydın merkezde bulunan okullarda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde öğrenciler, JSGA'nın tanıtım videosunu izleyerek bilgilendirme yapıldı ve okul bahçesinde kurulan tanıtım stantlarını ilgiyle ziyaret etti.

06.05.2024 17:15
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tanıtım faaliyetlerine devam ederken, öğrenciler ekiplere yoğun ilgi gösterdi.

Jandarma'nın 185'inci Kuruluş Yıldönümü ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının (JSGA) tanıtım etkinlikleri Aydın'da devam ediyor. Faaliyetler kapsamında Aydın merkezde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi, Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Efeler Lisesi, 0Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ve Süleymam Demirel Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ve öğrencilere yönelik tanıtım faaliyeti gerçekleştirildi. Toplantı salonunda JSGA'nın tanıtım videosu izlenirken, bilgilendirme yapıldı. Sosyal Bilimler Lisesi okul bahçesinde kurulan tanıtım stantları öğretmenler ve öğrenciler tarafından ilgiyle ziyaret edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Jandarma Tanıtım Faaliyetleri Öğrencilerin Yoğun İlgisiyle Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Jandarma Tanıtım Faaliyetleri Öğrencilerin Yoğun İlgisiyle Devam Ediyor - Son Dakika
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