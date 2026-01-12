Başkan Çerçioğlu: "Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Çerçioğlu: "Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"

Başkan Çerçioğlu: "Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor"
12.01.2026 14:15  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Ekipler, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmaları yaparak vatandaşlara destek sağlıyor.

Aydın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamlarının kesintisiz sürmesi için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kentin dört bir yanında yürütülen kar küreme ve tuzlama çalışmaları 7 gün 24 saat devam ediyor. Ekipler; Köşk ilçesine bağlı Kıran Mahallesi, Sultanhisar ilçesindeki Ovacık Yaylası mevkii ile Uzunlar ve Malgaçmustafa Mahalleleri ile Efeler ilçesinde bulunan Paşa Yaylası başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde ve kırsal mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı önlem alan ekipler, aynı zamanda yolda kalan vatandaşlara da anında destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle yayla yolları ve kırsal bağlantı güzergahlarında ulaşımın kesintisiz devam etmesi için gece gündüz demeden görev yapıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çalışmaların devam edeceğini belirtti ve "Ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu tüm bölgelerde hızlı ve etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımız ihtiyaç duymaları halinde 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezimizi arayarak her türlü desteği alabilirler" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu: 'Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:57:05. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu: "Karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.