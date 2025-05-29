Provası bile heyecanlandırdı, vatandaşlar büyük bir merakla izledi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Aydın 1. Er Eğitim Taburu'nun taşınması sebebiyle son yemin töreni yarın gerçekleştirilecek.

PROVASI BİLE HEYECANLANDIRDI

Taburun son yemin töreni olması sebebiyle komandolardan oluşan helikopter gösterisinin provası ise vatandaşları heyecanlandırdı. Türk bayrağı, Atatürk posteri ve jandarma flamasını taşıyan helikopter gösterisi öncesinde komandolar ile prova gerçekleştirdi.

GÖREN TELEFONUNA SARILDI

Aydın semalarında alçak uçuş yapan helikopteri ve komandoları gören vatandaşlar ise o anları heyecan ve merakla izledi. Kimi vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti.

YERİNE 4 YENİ KOMANDO TABURU KURULACAK

Aydın 1. Er Eğitim Taburu'nun taşınacağı ve yerine 4 yeni komando taburunun kurulacağı öğrenildi.