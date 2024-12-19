Aydın'da Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor

Aydın\'da Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz kültürel etkinlikler, herkes için çeşitli eğitimlerle devam ediyor. Kuşadası'nda Türk Halk Müziği Korosu kursiyerleri, gösteri için hazırlık yapıyor. Başkan Çerçioğlu, etkinliklerin devam edeceğini duyurdu.

19.12.2024 17:05  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan kültürel etkinlikler devam ediyor.

7'den 70'e her yaştan vatandaşa yönelik başlatılan ücretsiz etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi'nin uzman kadrosu tarafından zumbadan pilatese, masa tenisinden baleye kadar birçok farklı alanda eğitimler veriliyor.

Güz dönemi etkinlikleri Kuşadası'nda da sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kuşadası Türk Halk Müziği Korosu kursiyerleri, Kuşadası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerine devam ediyor. Telli ve vurmalı çalgılar ile koro eğitimi gören kursiyerler, dönem sonunda gerçekleştirecekleri gösteriye hazırlanıyor. Türk halk müziğinden unutulmaz eserler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde sanatın sesi Kuşadası'ndan yükseliyor.

Başkan Çerçioğlu: "Her yaştan vatandaşımıza yönelik etkinliklerimiz devam edecek"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ücretsiz etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Güz dönemi etkinliklerimiz ile bu yıl da her yaştan Aydınlıyı kültür ve sanat ile buluşturuyoruz. Yoğun ilgi gören etkinliklerimiz önümüzdeki dönemlerde de hız kesmeden devam edecek" dedi.

Kuşadası'nda güz dönemi etkinliklerine katılarak eğitim gören vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kuşadası, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 02:12:28. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.