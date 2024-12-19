Aydın\'da Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan kültürel etkinlikler devam ediyor.

7'den 70'e her yaştan vatandaşa yönelik başlatılan ücretsiz etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi'nin uzman kadrosu tarafından zumbadan pilatese, masa tenisinden baleye kadar birçok farklı alanda eğitimler veriliyor.

Güz dönemi etkinlikleri Kuşadası'nda da sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kuşadası Türk Halk Müziği Korosu kursiyerleri, Kuşadası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerine devam ediyor. Telli ve vurmalı çalgılar ile koro eğitimi gören kursiyerler, dönem sonunda gerçekleştirecekleri gösteriye hazırlanıyor. Türk halk müziğinden unutulmaz eserler eşliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde sanatın sesi Kuşadası'ndan yükseliyor.

Başkan Çerçioğlu: "Her yaştan vatandaşımıza yönelik etkinliklerimiz devam edecek"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ücretsiz etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Güz dönemi etkinliklerimiz ile bu yıl da her yaştan Aydınlıyı kültür ve sanat ile buluşturuyoruz. Yoğun ilgi gören etkinliklerimiz önümüzdeki dönemlerde de hız kesmeden devam edecek" dedi.

Kuşadası'nda güz dönemi etkinliklerine katılarak eğitim gören vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN