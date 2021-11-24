Aydın'da kuraklık çileği de etkiledi, üretici beklentilerini düşürdü - Son Dakika

Aydın'da toprakla buluşan çilek fidelerinde erken hasat için gençleştirme çalışmaları yapılırken, çilek üreticisi yaşanan kuraklıktan dolayı bu sezon düşüş bekliyor.

Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da, üreticiler çilek sezonu hazırlıklarına başladı. Köşk ilçesinde toprakla buluşan çilek fidelerinin daha hızlı meyve vermesini sağlamak amacıyla gençleştirme çalışmaları yapılırken, üreticiler hasat döneminde verimli bir yıl geçirmeyi bekliyor. Bu yıl Aydın genelinde yaşanan kuraklık dolayısıyla ürünlerinde sulama sıkıntısı yaşayan üreticiler, bu sezon dekar başına rekolte kaybı yaşanma ihtimali olduğunu belirtiyor.

Çilek tarlalarında hummalı çalışma devam ederken, erken hasat için gençleştirme çalışma yaptıklarını ifade eden çilek tarlasındaki çalışanlardan Emre Aktaş, "Burada çileklerin gençleştirilmesi yapılıyor. Etrafındaki kat yapraklar alınıp, taze yapraklar bırakılıyor. Yaklaşık 1 ay içerisinde bunlar meyveye dönecek ve meyveler toplanmaya başlanacak. Diğer bölgelerimiz de hazırlanıyor. Bunlar tüp fide olarak geçiyor. Tarlada hazırlanmış bir fide. Etrafındaki sert ve yaşlanmış yaprakları alıyoruz. Yeni yapraklarla beraber çiçeğin gelmesini sağlıyoruz. Bitkiyi meyveye döndürüp erken hasada girmeye çalışıyoruz. Yani buradaki amacımız erken hasat. Buradakiler bitmek üzere. Yeni sezon içi son sürat çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Bu sene düşüş bekliyoruz"

Aydın genelinde yaşanan kuraklığın çileği de etkilediğini ifade eden Aktaş, "Susuzluk çok etkiledi, barajların doluluk oranları çok kötü. Dalgıçlarla suyu telafi etmeye çalışıyoruz ama bu sene beklentilerimiz biraz zayıf. Normalde verimlerimiz dekar başı 6 tona kadar çıkıyordu ama bu sene susuzluktan dolayı bir düşüş bekliyoruz. Fiyatlarımız geçen sene 7 TL arasında geziyordu. Bu sene dolar kuruna bağlı olarak zam olur mu bilmiyoruz" dedi.

"Taban kurdu fazla"

Yağmurların yağmamasından dolayı çilekte taban kurdunun çok fazla olduğunu ifade eden Aktaş; "Bölgemizde hastalık olarak kırmızı örümcek ve potris var. Böcek olarak da bizim manas kurdu dediğimiz taban kurdu çok fazla bu sene. Her gün ilaç atılıyor hastalıklardan dolayı ama yağmurun yağmamasından dolayı bunlar arttı. Kuraklığın verdiği zararlar bunlar" dedi. - AYDIN