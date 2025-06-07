Aydın'da Kurban Bayramı Ekonomik Sıkıntılarla Geçti

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN)- Aydın'ın Bozdağ ilçesine bağlı Alamut Mahallesi'nde vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı ekonomik sıkıntıların gölgesinde buruk geçirdi. Mahalle sakinleri, bayramın manevi coşkusuna rağmen, geçim derdinin ağır bastığını ve kurban kesmenin birçok kişi için hayal olduğunu dile getirdi.

Mahalle halkı, artan maliyetler, düşen alım gücü ve yetersiz maaşlar nedeniyle bayramda kurban kesmenin zorlaştığını, hatta imkansız hale geldiğini söylüyor. Mikrofon uzatılan birçok kişi, ekonomik darboğazın kendilerini ne denli etkilediğini anlattı.

"Eskiden ürettiğimiz her şeyi karşılıyordu, şimdi ne üretim ne de kazanç var"

Mahalle sakinlerinden Veysel Gürlek, yaşanan ekonomik zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Bugünkü kurban, eskisi gibi değil. Alan var, alamayan var. Her şey maddi duruma bağlı. Ekonomi çok kötü. Sattığın, aldığını karşılamıyor. Ürettiğini satamıyorsun. Eskiden ürettiklerimizle her şeyi fazlasıyla karşılıyorduk. Şimdi ise giderler daha fazla, kazanç yok."

"Kurbanlığımızı ancak büyüklerimizin desteğiyle alabildik"

Mehmet Yetkin ise bayramın maddi zorluklarla geçtiğini belirterek, "Kurbanlığımızı zar zor aldık. Biraz büyüklerimizin desteğiyle, biraz da kendi çabamızla. Ekonomiden memnun değilim, her şey çok pahalı. Hükümetin halkı daha çok düşünmesini isterim," dedi.

"Küçükbaş hayvancılık bitti, bütçeler sıfır"

İnan Erşan da hayvancılığın bitme noktasına geldiğini söyleyerek yaşanan krizin boyutunu şu sözlerle anlattı:

"Bayram çok kötü geçiyor. Türkiye genelinde insanların yüzde 80'i kurban alamadı. Hayvan pazarları bomboş. Küçükbaş hayvancılık bitti, büyükbaş da kalmadı. Nakliye masrafları çok yüksek. Her şey durmuş durumda. Biz parasızlıktan kırılıyoruz. Verdikleri 10 bin TL ile kuzular 22-23 bin lira olmuş. Çoluk çocuk ne yiyecek?"

"Bir yıl önceden kuzu alıp besliyorum"

Hasan Kömür ise geçim sıkıntısını aşmak için farklı yöntemler denediğini belirtti:

"Geçinemiyoruz ama ek iş yapıyoruz. Hem emekliyim hem çiftçiyim. Kurbanı kesebilmek için bir yıl önceden küçük kuzu alıp besliyorum. Şu an 20 bin TL'den aşağı kurbanlık yok. Evimiz kira olsaydı geçinemezdik. 14.500 TL maaş alıyorum."

"Kurban kesemedik, çünkü veresiye kurban olmaz"

Alamut'un eski muhtarlarından Hasan Öztürk ise ekonomik şartların emeklileri sürüklediği zorluğu şöyle dile getirdi:

"Bu vatan için yıllarımızı verdik ama karşılığında darbe yedik. Emekliyi mahvettiler. Emekli sadece karnını doyurabiliyor. Torunlarıma bir kuruş veremedim. Kurban kesmedim çünkü veresiye kurban kesilmez. Paramız yetmedi. Emekli ikramiyesi en az bir maaş kadar olmalıydı. Eski bayramlar bitti, şimdi herkes torunlarına harçlık veremez hale geldi."

"Torunlara para bile veremedik"

Ali Ateş de ekonomik tablonun yürek burkan yönüne değinerek, "Bu maaşlarla çoğumuz kurban kesemedik. Torunlarımıza vereceğimiz parayı mutfaktan kısmak zorunda kaldık. Gönlümüz daha çok vermek isterdi ama yetmiyor." dedi.

"Kurbanı veresiye kestim"

Hüseyin Kömür ise köyde yaşamanın tek avantajının kira derdi olmaması olduğunu söyleyerek, "Ev kiramız olsaydı geçinemezdik. Kurbanı veresiye kestim. Ne desek boş. Söylüyoruz ama dinleyen yok," diyerek yaşadığı çaresizliği ifade etti.

"Bu iş böyle gitmez"

Emekli Mehmet Dikici de hükümete çağrıda bulunarak, "Emeklilerin aldığı maaşlar çok düşük. Hükümetin bu halkın durumunu görmesi lazım. Fakirden alıp zengine vererek bu iş yürümez. Kurbanı biriktirdiğimiz parayla kestik ama hiçbir şey kar etmiyor" ifadelerini kullandı.