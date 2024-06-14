Aydın'da Kurban Bayramı için geniş çaplı önlemler alındı

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Aydın'da Kurban Bayramı süresince vatandaşların huzur ve güven içinde bayramlarını geçirebilmeleri için geniş çaplı önlemler alırken, toplamda 5 bin 450 görevli personel sahada aktif olarak görev yapacak.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı boyunca; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ADM Elektrik ekiplerinden oluşan toplamda 5 bin 450 görevli personel, 634 araçla sahada olacak. Bayram boyunca güvenliği sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü 270 araç ve 3 bin 380 personel ile görev yapacak. İl Jandarma Komutanlığı ise 255 araç ve bin 91 personel ile vatandaşların güvenliğini sağlayacak. Acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü 52 araç ve 704 personel ile hazır bulunacak. Ayrıca, Kurban Bayramı'nın en önemli unsurlarından biri olan hayvan kesimleri ve gıda güvenliği için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 24 araç ve 101 personel ile sahada olacak. Bayram boyunca enerji hizmetlerinde aksama yaşanmaması adına ADM Elektrik de 33 araç ve 174 personel ile görev yapacak.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada bayram süresince tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışacağını belirterek, "Kurban Bayramı süresince, vatandaşlarımızın bayramının huzur ve güven ortamında geçmesini sağlamak, günlük yaşamın rutin akışına yönelik tüm ihtiyaçların aksama yaşanmaksızın normal akışında devam edebilmesi için tüm çalışma arkadaşlarımızla hep birlikte sahada olacağız" ifadelerine yer verdi. - AYDIN