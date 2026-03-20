Bayramın ilk günü mrzarlıklarda yoğunluk

20.03.2026 21:15  Güncelleme: 21:16
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıklar üzerindeki temizlik ve düzenleme çalışmaları, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar tarafından beğenildi. Muhtarlar ve ziyaretçiler, yapılan işlemlerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Aydın'da mezarlıkların Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna devredilmesinin ardından yürütülen çalışmalar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlardan tam not aldı. Arife günü ve bayramın ilk gününde kabir ziyaretine gelen vatandaşlar, mezarlıklardaki temizlik ve düzen çalışmalarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından il genelindeki mezarlıklarda sürdürülen bakım, temizlik ve düzenleme çalışmaları bayram öncesinde yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlar, kabir ziyaretlerini daha düzenli ve bakımlı bir ortamda gerçekleştirdi.

Kemer Mahallesi Muhtarı Hüseyin İncitme, mezarlıkta devam eden çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada şu anda istinat duvarı çalışması yapılıyor. Yine mezarlığımızın etrafı çevreleniyor, çok güzel çalışmalar oluyor, bu çalışmalardan çok memnunum. Defin işlemleri de sorunsuz şekilde ilerliyor. Taleplerimiz, çim biçmeden budamaya kadar hepsi yapılıyor, hiçbir sıkıntımız yok. Halkımız mezarlıkların Büyükşehir Belediyesi'ne geçmesinden memnun" dedi.

Gözpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Uğan ise bayram öncesi gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekerek, "Mezarlıklarımız Büyükşehir Belediyesi'ne geçti, bayram öncesi temizliklerimiz gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, herkese iyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Muhterem Öztürk de mezarlıklarda yürütülen hijyen çalışmalarına vurgu yaparak, "Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarımızın hijyeni konusunda çok hassas. Bir duvar yapılması talebimiz vardı, ihalesine çıkılmış, yapılacak. Özlem Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kuşadası, Didim ve Nazilli başta olmak üzere Aydın'ın farklı ilçelerinde arife günü ve bayramın ilk gününde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar da yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti. Vatandaşlar, mezarlıkların geçmiş yıllara göre daha düzenli ve bakımlı hale geldiğini belirterek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
İran’daki okul katliamından yaralı kurtulan kız öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı İran'daki okul katliamından yaralı kurtulan kız öğrenci yaşadığı dehşeti anlattı
Hatay’da çoban kuzuları sele kapılmaktan son anda kurtardı Hatay'da çoban kuzuları sele kapılmaktan son anda kurtardı
Fenerbahçe’den giden Messi oluyor Amrabat harika golle takımına turu getirdi Fenerbahçe'den giden Messi oluyor! Amrabat harika golle takımına turu getirdi
Samsunspor’a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi Samsunspor'a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi
Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti Fransız askerin paylaşımı Chales De Gaulle uçak gemisinin konumunu ifşa etti

19:30
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiç yer güvenli değil
19:25
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler
"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
18:35
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
Fransız bilim insanlarından kalp yetmezliği tedavisinde umut veren buluş
18:26
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye’ye füze fırlatmadık
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık
17:44
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
Kıvanç Tatlıtuğ bayram namazını hasırın üzerinde kıldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 21:30:16. #7.13#
