Bayramın ilk günü mrzarlıklarda yoğunluk

Aydın'da mezarlıkların Aydın Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna devredilmesinin ardından yürütülen çalışmalar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlardan tam not aldı. Arife günü ve bayramın ilk gününde kabir ziyaretine gelen vatandaşlar, mezarlıklardaki temizlik ve düzen çalışmalarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından il genelindeki mezarlıklarda sürdürülen bakım, temizlik ve düzenleme çalışmaları bayram öncesinde yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlar, kabir ziyaretlerini daha düzenli ve bakımlı bir ortamda gerçekleştirdi.

Kemer Mahallesi Muhtarı Hüseyin İncitme, mezarlıkta devam eden çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada şu anda istinat duvarı çalışması yapılıyor. Yine mezarlığımızın etrafı çevreleniyor, çok güzel çalışmalar oluyor, bu çalışmalardan çok memnunum. Defin işlemleri de sorunsuz şekilde ilerliyor. Taleplerimiz, çim biçmeden budamaya kadar hepsi yapılıyor, hiçbir sıkıntımız yok. Halkımız mezarlıkların Büyükşehir Belediyesi'ne geçmesinden memnun" dedi.

Gözpınar Mahallesi Muhtarı Mehmet Uğan ise bayram öncesi gerçekleştirilen çalışmalara dikkat çekerek, "Mezarlıklarımız Büyükşehir Belediyesi'ne geçti, bayram öncesi temizliklerimiz gerçekleşti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, herkese iyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Muhterem Öztürk de mezarlıklarda yürütülen hijyen çalışmalarına vurgu yaparak, "Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarımızın hijyeni konusunda çok hassas. Bir duvar yapılması talebimiz vardı, ihalesine çıkılmış, yapılacak. Özlem Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kuşadası, Didim ve Nazilli başta olmak üzere Aydın'ın farklı ilçelerinde arife günü ve bayramın ilk gününde mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar da yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti. Vatandaşlar, mezarlıkların geçmiş yıllara göre daha düzenli ve bakımlı hale geldiğini belirterek Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN