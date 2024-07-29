Aydın'da Motosiklet Sürücüleri Tehlike Saçıyor - Son Dakika
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Aydın'da Motosiklet Sürücüleri Tehlike Saçıyor

Aydın\'da Motosiklet Sürücüleri Tehlike Saçıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Umut ve Sevgi Caddesi, taşıt trafiğine kapalı olmasına rağmen motosiklet sürücülerinin kuralları ihlal etmesi nedeniyle tehlike saçıyor. Esnaflar ve vatandaşlar, yetkililerden çözüm talep ediyor.

29.07.2024 10:42  Güncelleme: 10:44
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Aydın'ın Efeler ilçesi Ramazan Paşa Mahallesi'nde bulunan ve Yağcılariçi Çarşısı olarak bilinen Umut ve Sevgi Caddesi, taşıt trafiğine kapalı olmasına rağmen motosiklet sürücülerinin kuralları ihlal etmesi nedeniyle tehlike saçıyor.

Umut ve Sevgi Caddesi girişinde, "UKOME'nin 11 Temmuz 2019 tarihi ve 2019/3-5 sayılı kararları gereğince 08.00-23.00 saatleri arasında taşıt trafiğine kapalıdır" yazılı tabela bulunmasına rağmen, motosiklet sürücüleri bu kurala uymayarak hem kendilerini hem de yayaları tehlikeye atıyor. Cadde üzerinde dükkanı bulunan esnaflar ve burada alışveriş yapan vatandaşlar, motosikletlerin kurallara uymamasından dolayı büyük endişe duyduklarını dile getirdi. Efeler Belediyesi'nin de yaptığı yeni düzenleme ile dükkanlarının 1,5 metre ilerisine kadar ürünlerini çıkartarak sergileyen bölge esnafı, "Biz burada dükkanlarımızı açıp iş yapmaya çalışıyoruz. Belediye işgaliye uygulamasına sınır getirerek vatandaşların rahatça yürümesi için çaba gösteriyor. Ancak motosikletliler günün büyük bir bölümünde insan yoğunluğunun çok fazla olduğu bu bölgeye yasak olmasına rağmen girerek tehlike oluşturuyorlar. Şimdiye kadar bazı kazalar da yaşandı. Çok şükür ciddi bir yaralanama söz konusu olmadı ama bu olmayacak anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da rahatsız

Caddede alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar da, "Motosikletler hızla yanımızdan geçiyor. Bu duruma artık bir çözüm bulunmalı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bölge esnafı ve vatandaşlar, yetkililere seslenerek denetimlerin artırılmasını ve motosiklet sürücülerinin kurallara uyması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ederek, daha fazla olumsuzluk yaşanmadan önce kesin bir çözüm bulunması için yetkililerden acil müdahale bekliyorlar. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Motosiklet Sürücüleri Tehlike Saçıyor - Son Dakika

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