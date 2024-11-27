Aydın\'da Muhtarlar İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

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Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Didim'de muhtarlar istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda kurum müdürleri sunum yaparken, ardından muhtarlar dinlendi.

Didim Ticaret Odası Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde gerçekleşen istişare toplantısına Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Erkut Aslan, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, İl ve İlçe kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alamettin Hatipoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Öztürk, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hatice Solgun sırasıyla kurumlarıyla ilgili sunum yaparak bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirme sunumunun ardından toplantı basına kapalı olarak devam ederken mahalle muhtarlarının talep ve sorunları dinlendi. - AYDIN