Aydın\'da Öğrencilere Ödüllü Yarışma Daveti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde '7'den 70'e Kurtuluş Destanı Aydın' temalı ödüllü resim, şiir ve kompozisyon yarışmasıyla öğrencileri coşkuya ortak olmaya davet ediyor.

Gençlerin sanata yönelmesini teşvik eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı yarışmayla farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymasına fırsat sunacak. Resim kategorisinde anaokulu ve ilkokul, kompozisyon kategorisinde ortaokul, şiir kategorisinde ise lise öğrencileri yarışacak. Eserlerin son teslim tarihi 1 Eylül Pazartesi günü mesai bitimi olarak belirlendi. Başvurular Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne elden ya da kargoyla yapılabilecek. Yarışma sonuçları 4 Eylül'de www.aydın.bel.tr adresinden açıklanacak.

Başkan Çerçioğlu, tüm gençleri yarışmaya katılarak Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünün coşkusunu yaşamaya davet etti. - AYDIN