Aydın'da Okul Kantinleri Denetlendi - Son Dakika
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Aydın'da Okul Kantinleri Denetlendi

Aydın\'da Okul Kantinleri Denetlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde öğrencilerin sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla okul kantinleri denetlendi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin okul gıdası standartlarına uygunluğu, son tüketim tarihi ve etiket kontrolleri yapıldı. Yönetmeliğe aykırı hareket eden kantincilere cezai işlem uygulandı. Kantin denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

14.02.2024 09:53
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Aydın'ın Söke ilçesinde öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları amacıyla okul kantinleri denetlendi.

Her gün binlerce öğrenciye hizmet veren okul kantinlerinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde denetimler devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okula kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Muhtemel gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve öğrencilerin hijyenik ortamlarda alışveriş yapması amacıyla denetimler gerçekleştirilirken, ekipler gıda ürünlerini tek tek inceledi. Ürünlerin "okul gıdası" standartlarına uygun olup olmadığı da bakılırken ürünlerin son tüketim tarihi ve etiket kontrolleri yapıldı. Hijyen, çalışma ortamı gibi konularda denetimler de gerçekleştirilirken kantin işletmecilerine öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına müsaade edilmediği hatırlatıldı. Yönetmeliğe aykırı hareket eden kantincilere ise cezai işlem uyguladı. Öğrencilerin okulda sağlıklı gıda tüketmeleri ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapmaları adına kantin denetimlerinin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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