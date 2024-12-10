Aydın'da Okul Servislerine Güvenli Taşıma Çözümü

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Büyükşehirden okul servislerini rahatlatan çalışma

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğrenci servisi hizmeti veren servis araçları kooperatifi üyesi şoförler Başkan Çerçioğlu'nun desteği ile okul önlerinde daha güvenli hizmet verecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de okul servislerine destek oldu. Öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında yaşanan büyük trafik çilesini sona erdirecek çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, hem öğrenci velileri hem de servis şoförleri tarafından büyük takdir topladı. İlçede 300 civarında servis minibüsü bulunduğunun altını çizen S.S. Nazilli 185 No'lu Servis Araçları Kooperatifi Başkanı Ali Yılmaz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür etti.

Okul önlerinde yaşanan trafik sorununa çare oldu

İlçenin ana arterlerde bulunan okullardaki giriş-çıkış saatlerinde yaşanan trafik sorununa da çözüm olacak proje ile öğrenci servisi olarak hizmete veren minibüslerin park sorunu da çözülmüş oldu. Öğrenciler için büyük güvenlik kontrolü sağlayan çalışmalara imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Nazilli'deki birçok okulun önünde düzenli ve güvenli yol çalışmaları kapsamında trafik uyarı yazıları ve levhaları, yaya geçitleri, kasis yapımı ve çizgi çalışmaları gerçekleştirdi. Başta Recepbey İlkokulu, Beşeylül İlkokulu, Aslı-Mustafa Takmaklı İlkokulu, Ahmet Yesevi İlkokulu olmak üzere trafik sorunu olan diğer okullardaki yapılan çalışmalar büyük takdir topladı. Tek yön levha çalışması, park yeri çizgi çalışması ve işaretlemeler okul çevresindeki trafiği güvenli şekilde rahatlatırken, öğrencilerin servis minibüslerine iniş ve binişlerinde yaşanan kargaşa da ortadan kalktı.

"Çok iyi bir çalışma oldu"

S.S. Nazilli 185 No'lu Servis Araçları Kooperatifi Başkanı Ali Yılmaz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ederek, "Öğrenci güvenliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar ile okul giriş ve çıkış saatlerinde servis şoförleri için oluşturulan park alanları nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Okulların açıldığı günden bu yana okul önlerinde büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Ulaşım daire başkanlığına vermiş olduğumuz dilekçenin hemen ardından çalışma başlatıldı. 300 minibüs ile öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Hem bizler hem de öğrenciler için çok iyi bir çalışma oldu" dedi.

Servisi minibüsü şoförleri de Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti ve vatandaşlara seslenerek okul önlerinde trafik kurallarını uyma konusunda destek istedi.