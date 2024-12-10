Aydın'da Okul Servislerine Güvenli Taşıma Çözümü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aydın'da Okul Servislerine Güvenli Taşıma Çözümü

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli ilçesinde okul servislerinin trafik sorununu çözmek için düzenli yol çalışmaları başlattı. Yeni düzenleme ile öğrencilerin güvenliği artırılırken, servis şoförleri de rahat bir hizmet sunabilecek.

10.12.2024 22:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehirden okul servislerini rahatlatan çalışma

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğrenci servisi hizmeti veren servis araçları kooperatifi üyesi şoförler Başkan Çerçioğlu'nun desteği ile okul önlerinde daha güvenli hizmet verecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de okul servislerine destek oldu. Öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında yaşanan büyük trafik çilesini sona erdirecek çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, hem öğrenci velileri hem de servis şoförleri tarafından büyük takdir topladı. İlçede 300 civarında servis minibüsü bulunduğunun altını çizen S.S. Nazilli 185 No'lu Servis Araçları Kooperatifi Başkanı Ali Yılmaz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür etti.

Okul önlerinde yaşanan trafik sorununa çare oldu

İlçenin ana arterlerde bulunan okullardaki giriş-çıkış saatlerinde yaşanan trafik sorununa da çözüm olacak proje ile öğrenci servisi olarak hizmete veren minibüslerin park sorunu da çözülmüş oldu. Öğrenciler için büyük güvenlik kontrolü sağlayan çalışmalara imza atan Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Nazilli'deki birçok okulun önünde düzenli ve güvenli yol çalışmaları kapsamında trafik uyarı yazıları ve levhaları, yaya geçitleri, kasis yapımı ve çizgi çalışmaları gerçekleştirdi. Başta Recepbey İlkokulu, Beşeylül İlkokulu, Aslı-Mustafa Takmaklı İlkokulu, Ahmet Yesevi İlkokulu olmak üzere trafik sorunu olan diğer okullardaki yapılan çalışmalar büyük takdir topladı. Tek yön levha çalışması, park yeri çizgi çalışması ve işaretlemeler okul çevresindeki trafiği güvenli şekilde rahatlatırken, öğrencilerin servis minibüslerine iniş ve binişlerinde yaşanan kargaşa da ortadan kalktı.

"Çok iyi bir çalışma oldu"

S.S. Nazilli 185 No'lu Servis Araçları Kooperatifi Başkanı Ali Yılmaz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ekibine teşekkür ederek, "Öğrenci güvenliğini artırmaya yönelik yapılan çalışmalar ile okul giriş ve çıkış saatlerinde servis şoförleri için oluşturulan park alanları nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Okulların açıldığı günden bu yana okul önlerinde büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Ulaşım daire başkanlığına vermiş olduğumuz dilekçenin hemen ardından çalışma başlatıldı. 300 minibüs ile öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Hem bizler hem de öğrenciler için çok iyi bir çalışma oldu" dedi.

Servisi minibüsü şoförleri de Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti ve vatandaşlara seslenerek okul önlerinde trafik kurallarını uyma konusunda destek istedi.

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Nazilli, Ulaşım, trafik, Eğitim, Yerel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da Okul Servislerine Güvenli Taşıma Çözümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
21:32 Muhalifler, Hafız Esad’ın mezarında Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında
21:16 Fırat’ın doğusunda köşeye sıkışan PKKYPG, İsrail’den yardım istedi Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
10:13 Kadıköy’e geliyorlar: Kerem ile Orkun’un yanına bir Türk daha alacaklar Kadıköy'e geliyorlar: Kerem ile Orkun'un yanına bir Türk daha alacaklar
10:09 Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu Ekim ayı işsizlik rakamları belli oldu
09:50 Halil Umut Meler’e Suudi Arabistan’da yasak Halil Umut Meler'e Suudi Arabistan'da yasak
09:49 Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek Bakanlık görevde yükselme sınavı düzenleyecek
09:35 Suriye’de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar Suriye'de 4 dürüm 6 kola için ödenen parayı makineyle saydılar
09:34 Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi Yetkili isimlerden art arda açıklamalar Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? Yetkili isimlerden art arda açıklamalar
09:33 Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı Siyah Kalp dizisinin setinde oyuncular arasında kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 23:14:14. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da Okul Servislerine Güvenli Taşıma Çözümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.