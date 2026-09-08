Aydın'da okula uyum haftasında müdürler minik öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da okula uyum haftasında müdürler minik öğrencilerle bir araya geldi

Aydın\'da okula uyum haftasında müdürler minik öğrencilerle bir araya geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da okula uyum haftası kapsamında Halide Hatun İlkokulu'nu ziyaret eden İl ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürleri, sınıfları gezerek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Müdürler, öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yeni dönem planlamalarını değerlendirdi.

Aydın'da okula uyum haftası kapsamında Halide Hatun İlkokulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, eğitim öğretim hayatına ilk adımını atan minik öğrencilerle bir araya geldi.

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen okula uyum haftası etkinlikleri kapsamında Halide Hatun İlkokulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Müdürler, öğrencilerin okula uyum süreçlerini yerinde inceleyerek öğretmenlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrenci merkezli ve değer odaklı anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen ziyarette, öğrencilerin yeni eğitim ortamına alışma süreçleri değerlendirildi. Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Yiğit ve Çomruk, sınıflarda öğrencilerle sohbet etti. Sınıf ziyaretlerinin ardından öğretmenler odasında eğitim kadrosuyla bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin planlamalar ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret, öğretmen ve öğrencilerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da okula uyum haftasında müdürler minik öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:46:11. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da okula uyum haftasında müdürler minik öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement