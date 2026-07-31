Aydın\'da Orman Yangını: 200 Zeytin Ağacı Yok Oldu

Haber: Fatih ÖZKILINÇ Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi mevkisindeki Kavşit Yaylası'nda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangını ikinci gününde de devam ederken, yangının ilk anlarına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Mahalle sakini Kadriye Sağlam, yangına geç müdahale edildiğini öne sürerek, yaklaşık 200 zeytin ağaçlarının yandığını ve bölgede büyük zarar oluştuğunu söyledi.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi mevkisindeki Kavşit Yaylası'nda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını ikinci gününde de etkisini sürdürürken, yangının çıkış anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Yangının başladığı bölgede yaşayan Kavşit Mahallesi sakini Kadriye Sağlam, yangının saat 14.30-15.00 sıralarında başladığını belirterek, yangına erken müdahale edilseydi bu kadar büyümeyebileceğini söyledi.

Sağlam, "Yangın aniden çıktı, biz böyle bir şey görmedik. Çok kuvvetli. Rüzgar olmasa bu kadar olmazdı. Her yerlerimiz yandı, mahvolduk. Zeytinliklerimiz yandı. Çoğunu kendimiz diktik, ekiden olanlar da vardı. 200'e yakındı içindeki ağaçlarımız. Yangın neden çıktı bilmiyoruz. Komuşularımızın evleri, hayvanları yanmış. Yanan yer çok, zarar çok. Allah yardımcımız olsun" dedi.