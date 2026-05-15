Aydın'da özel öğrenciler fideleri toprakla buluşturdu

15.05.2026 14:11  Güncelleme: 14:12
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Otizm Destek Merkezleri öğrencileri, 'Ata Tohumları Toprakla Buluşuyor' etkinliğinde fideleri dikerek doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Başkan Çerçioğlu, sosyal ve eğitici etkinliklerin süreceğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından Aydın'a kazandırılan Otizm Destek Merkezleri'nin öğrencileri, 'Ata Tohumları Toprakla Buluşuyor' etkinliğiyle bir araya geldi.

Etkinlikte öğrenciler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında Ata Tohumları'ndan üretilen fideleri toprakla buluşturdu, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.

Aydın Tekstil Park'ta düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, kendi elleriyle fideleri dikerek doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın dört bir yanında toplumun her kesiminden vatandaşa yönelik çalışmalarına devam edeceklerini belirtti ve "Kentimizin dört bir yanında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Otizm Destek Merkezlerimizde eğitim gören öğrencilerimizin mutluluğu bizler için çok kıymetli. Çocuklarımızı sosyal, kültürel ve eğitici etkinliklerle buluşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

